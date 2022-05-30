Звезду «Эйфории» Хантер Шафер не пустили в клуб из-за трансфобии

«Это место небезопасно для транс-людей в целом. Этот вышибала сказал, что моя подруга не может войти, потому что она — транс. Теперь он прячется, потому что испуган. Мужчина, вы в прямом эфире с семью миллионами человек, между прочим. Не ходите сюда!», — призвала актриса.