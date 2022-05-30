Артисты, которые были в браке больше 5 раз

Совсем недавно стало известно, что певица Анастасия собирается замуж… уже в 9 раз! При этом избранником артистки стал бывший муж, с которым девушка помирилась и снова готова попробовать построить отношения. Мы же решили вспомнить, кто из звездных персон за свою жизнь успел побывать в браке не меньше трех раз.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Лолита Милявская

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Певица никогда не жаловалась на невнимание со стороны противоположного пола, сама артистка утверждает, что получала предложение руки и сердца бесчисленное количество раз. Всего певица побывала официально замужем пять раз. Мужьями Лолиты становились самые разные мужчины. Так, первым из них стал однокурсник будущей звезды Александр Беляев, затем Лолита сказала «да» Виталию Милявскому, чью фамилию, кстати, артистка оставила. Третьим мужем звезды стал Александр Цекало, но этот брак не стал последним. После этого Милявская связала жизнь с бизнесменом Александром Зарубиным, однако отношения все же изжили себя. В пятый раз певица сделала выбор в пользу спортсмена Дмитрия Иванова, который не смог удержаться от измен и брак звезды разлетелся в щепки.

Алла Пугачева

Примадонна российской сцены была замужем пять раз. Каждый из мужчин звезды был ярким человеком, других партнеров непросто представить рядом с такой сильной женщиной. Первым избранником Пугачевой стал Миколас Орбакас, цирковой артист. Именно от него звезда родила дочь Кристину. После развода у Пугачевой был роман с режиссером Александром Стефановичем, эти отношения также закончились браком, правда, не последним в жизни Аллы. Третьим мужем певицы стал концертный директор Евгений Болдин, с которым артистка прожила около 10 лет. Одним же из самых ярких мужчин артистки стал Филипп Киркоров. Пару обсуждали все — сложно было оставаться равнодушным к такому искрящемуся союзу. В пятый раз Алла пошла под венец с Максимом Галкиным. На данный момент у звезд есть дети, которым артисты посвящают все свободное время.

Андрей Кончаловский

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У режиссера за спиной не только пять браков, но и семеро детей! Первой женой режиссера стала балерина Ирина Кандит, при этом брак просуществовал всего пару лет, после чего последовал болезненный разрыв. Во второй раз мужчина связал себя узами брака с Натальей Аринбасаровой, от которой у режиссера есть сын Егор. Третьей избранницей Кончаловского, которая смогла стать женой любвеобильного режиссера, стала Вивиан Годе. Девушка была профессиональной переводчицей, но после свадьбы посвятила себя семье и воспитанию общей дочери Александры. Четвертой женой Андрея стала диктор Ирина Мартынова, в этом браке у артиста появилось две обожаемых дочери.Пятой женой режиссера до сих пор является Юлия Высоцкая. Будущие супруги познакомились на кинофестивале и отношения, а затем и брак стали просто вопросом времени. У звезд есть двое детей — дочь и сын.

Бари Алибасов

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