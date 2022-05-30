Лена Катина отказалась праздновать свадьбу

Участница некогда популярной группы "Тату" Елена Катина скоро выходит замуж. Ее свадьба с миллионером Дмитрием Спиридоновым назначена на 16 мая - в этот день они распишутся в ЗАГСе, как пишет KP.ru.

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Известно, что именно 16 июня год назад Елена и Владимир познакомились. Тогда певица выступала на корпоративе по случаю дня рождения Спиридонова. Соответственно, в этот день еще и день рождения самого жениха.

Однако пышно гулять свадьбу молодые не захотели, не смотря даже на такое количество поводов. Торжества, по словам Катиной не будет. Они просто распишутся в ЗАГСе. Не приглашены даже родственники.

Также звезда отметила, что на следующий день ей придется улететь на гастроли, потому и свадебное путешествие пара была вынуждена перенести.