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5 минут назад

Анна Хилькевич купила детский сад

Inc-News

На фоне того, как многие звезды хвастаются новыми особняками и элитными автомобилями, приобретение Анны Хилькевич многих удивило. Звезда «Универа» заявила, что решила вложиться в самый настоящий детский сад.

Анна Хилькевич купила детский сад
Фото: Inc-NewsInc-News

«Настало время рассказать об одном из амбициозных проектов, которыми занимается взрослая Анна Хилькевич. Я, наконец, сделала самый решительный шаг к своей мечте. Я купила детский сад! Я мечтала о своем детском саде с восемнадцати лет, но все никак не могла решиться. И вот этот день настал», — написала актриса на своей странице в социальной сети.

Артистка сообщила, что намерена со всей ответственностью подойти к своему детищу и уже даже нашла подрядную организацию, которая приведет детсад в порядок к осени, чтобы туда можно было набирать ребятишек.

Звёзды,Анна Хилькевич,
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