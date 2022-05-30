Анна Хилькевич купила детский сад

На фоне того, как многие звезды хвастаются новыми особняками и элитными автомобилями, приобретение Анны Хилькевич многих удивило. Звезда «Универа» заявила, что решила вложиться в самый настоящий детский сад.
«Настало время рассказать об одном из амбициозных проектов, которыми занимается взрослая Анна Хилькевич. Я, наконец, сделала самый решительный шаг к своей мечте. Я купила детский сад! Я мечтала о своем детском саде с восемнадцати лет, но все никак не могла решиться. И вот этот день настал», — написала актриса на своей странице в социальной сети.
Артистка сообщила, что намерена со всей ответственностью подойти к своему детищу и уже даже нашла подрядную организацию, которая приведет детсад в порядок к осени, чтобы туда можно было набирать ребятишек.