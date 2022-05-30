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2 часа назад

"Вы ведь расстались?": зачем Боня звонила бывшему мужу Бородиной

Мира Маркина

В прошлом году стало известно, что семья Ксении Бородиной и Курбана Омарова, просуществовавшая 6 лет, распалась. Развод прошел не слишком спокойно и звезды до сих пор продолжают иногда обмениваться колкостями в сторону друг друга в социальных сетях. Теперь в эту историю включилась и Виктория Боня.

"Вы ведь расстались?": зачем Боня звонила бывшему Бородиной
Фото: Кадр из роликаКадр из ролика

Известная блогерша побывала в гостях на шоу "Злые языки", где ей предложили разыграть бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова, позвонив ему.

«Очень приятно, что не забываешь меня, упоминаешь (...). Я даже не знала, что ты на меня подписан(...). Знаешь, что хотела у тебя узнать... Вы ведь с Ксюхой расстались..» — кокетливо спросила Боня.

Не успев договорить, она получила от Омарова ответ:

"Ты хочешь предложить мне встречаться?"

В ответ на такое предположение Боня лишь засмеялась. Разговор был не более чем розыгрышем.

Ранее мы писали, как Бородина прилюдно отчитала своего бывшего супруга.

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