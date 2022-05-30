Прилучный с новой женой отдыхают за 500 долларов в сутки

Известный актер Павел Прилучный, не так давно женился во второй раз. Его новой супругой стала 26-летняя актриса Зепюр Брутян. Сейчас пара, судя по всему, находится в свадебном путешествии на острове Маврикий.

Фото: соцсети соцсети

KP.ru пишет, что каждый день проживания в отеле, в котором остановились молодые, обходится "мажору" в 500$. Актер бесконечно фотографирует свою молодую избранницу, после чего девушка непременно делится этими снимками с своих социальных сетях.

О том, что Прилучный вновь женился и его выбор пал на молодую актрису Брутян, стало известно в мае. По слухам, брак был зарегистрирован 12 мая в Москве, после чего молодожены отправились на острова в медовый месяц.

Павел подтвердил слухи о женитьбе, опубликовав видео, на котором видно кольцо на безымянном пальце.