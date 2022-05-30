Звезды, отказавшиеся от роскошной жизни

Несмотря на то, что у этих звезд все в порядке с материальным положением, они не стремятся окружить себя предметами роскоши и показать, насколько они богаты. Для них это просто не имеет значения. Знаменитости, сознательно отказавшиеся от многих благ и предпочитающие вести достаточно скромный образ жизни, в подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Дом у озера" Кадр из фильма "Дом у озера"

Киану Ривз

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Киану Ривз, наверно, самый известный скромняга Голливуда. Актер утверждает, что деньги его давно не волнуют, а того, что он успел заработать, ему хватило бы на несколько жизней. При этом Киану живет очень скромно в небольшой квартире, ездит на метро, одну и ту же одежду может носить годами и не любит ходить по магазинам. Большую часть своих гонораров от отдает на благотворительность, помогает бездомным и поддерживает фонд борьбы с раковыми заболеваниями.

Сандра Буллок

Эту актрису обожают не только зрители, но и коллеги. В Голливуде ходят легенды о ее прекрасном характере, умении сопереживать другим, отзывчивости и доброте. Сандра ездит на скромном автомобиле, никогда не выставляет свое богатство напоказ и огромные суммы тратит на благотворительность. В частности, жертвует буквально миллионы в поддержку Красного креста.

Хилари Суонк

Детство этой актрисы прошло в бедности, поэтому она привыкла в жизни обходиться только самым необходимым. Став знаменитой, Хилари своим привычкам не изменила. Она живет в небольшой квартире в Лос-Анджелесе, продукты покупает в обычных супермаркетах, а одежду – в магазинах экономкласса. Большую часть своих гонораров Суонк переводит в детские дома, а таже помогает животным.

Рассел Кроу

Прожив некоторое время в роскошном особняке в Лос-Анджелесе, актер решил поменять его на более уединенную и скромную жилплощадь. Вопрос решил кардинально: перевез семью на родину в Австралию. Там Кроу поселился на ранчо, купил лошадей и коров, обзавелся стареньким джипом и чувствует себя совершенно счастливым. В США актер прилетает теперь только на съемки. Как и многие его коллеги, Рассел Кроу продолжает помогать нуждающимся и жертвует большую часть своих гонораров на благотворительность.

Рене Зеллвегер