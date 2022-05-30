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2 часа назад

«Абсолютно понимаем друг друга»: Авербух рассказал, как общается с тещей

Вечерняя Москва

\Заслуженный мастер спорта РФ, серебряный олимпийский призер Илья Авербух, который более чем на 20 лет старше своей жены, рассказал, как складываются его отношения с тещей Юлией Арзамасовой.

«Абсолютно понимаем друг друга»: Авербух рассказал, как общается с тещей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам фигуриста, ему очень повезло с матерью супруги.

— Мы с Юлей абсолютно понимаем друг друга. А вот слово «теща» мне кажется каким-то некрасивым. Для меня Юля — большой друг. Мы общаемся, обсуждаем какие-то творческие вещи. Она сильно помогает Лизе со Львом, часто бывает у нас дома, но при этом мы соблюдаем определенную дистанцию и все вместе не живем в одном доме, — цитирует спортсмена Wday.

Звёзды,Илья Авербух,
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