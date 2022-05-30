«Абсолютно понимаем друг друга»: Авербух рассказал, как общается с тещей

— Мы с Юлей абсолютно понимаем друг друга. А вот слово «теща» мне кажется каким-то некрасивым. Для меня Юля — большой друг. Мы общаемся, обсуждаем какие-то творческие вещи. Она сильно помогает Лизе со Львом, часто бывает у нас дома, но при этом мы соблюдаем определенную дистанцию и все вместе не живем в одном доме, — цитирует спортсмена Wday.