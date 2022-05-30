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58 минут назад

Юлия Ефременкова и Мондезир из "Дома-2" станут родителями

Мария Иглина

Бывшие участники "Дома-2" Юлия Ефременкова и Мондезир поделились радостной новостью. В своем личном блоге пара объявила о беременности Юлии.

Ефременкова и Мондезир из "Дома-2" станут родителями
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

"Я беременна! Руки трясутся, на глазах слезы, в горле ком… Пришло время раскрыть секрет: мы ждем пополнения. Пишу и все плывет перед глазами. Такой желанный, такой долгожданный наш малютка, а самое главное от человека, которого я очень люблю. Мы с папой столько о тебе мечтали, ждали, что ты когда-то обязательно выберешь именно нас своими родителями",

— поделилась Ефременкова.

В 2019 году Мондезир сделал предложение Юлии, однако до свадьбы дело так и не дошло. В паре довольно часто были ссоры, они объявляли о расставании, а потом сходились вновь. И совсем недавно влюбленные в очередной раз воссоединились.

Ранее певица Анастасия расписалась в девятый раз.

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