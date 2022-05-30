Дом Киркорова благодаря Тарзану стал еще более странным

30 апреля Филипп Киркоров отметил свой день рождения. Артисту исполнилось 55 лет. Многие звезды российского шоу-бизнеса поздравили его со знаменательной датой. Киркоров устроил большое и провокационное шоу, которое, впрочем, стало причиной недовольств со стороны верующих.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Киркоров до сих пор получает подарки к празднику. В личном блоге артист показал, какой сюрприз для него подготовил муж Наташи Королевой. Сергей Глушко написал портрет юбиляра.

Подарок Киркорову вручала лично Наташа Королева. Она приехала в дом к певцу и торжественно распаковала картину. Филипп Бедросович был в восторге. Интернет-пользователи же решили, что портрет написан безыскусно. Якобы Тарзан в последнее время стал хуже рисовать.