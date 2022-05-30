Дом Киркорова благодаря Тарзану стал еще более странным

30 апреля Филипп Киркоров отметил свой день рождения. Артисту исполнилось 55 лет. Многие звезды российского шоу-бизнеса поздравили его со знаменательной датой. Киркоров устроил большое и провокационное шоу, которое, впрочем, стало причиной недовольств со стороны верующих.
Киркоров до сих пор получает подарки к празднику. В личном блоге артист показал, какой сюрприз для него подготовил муж Наташи Королевой. Сергей Глушко написал портрет юбиляра.
Подарок Киркорову вручала лично Наташа Королева. Она приехала в дом к певцу и торжественно распаковала картину. Филипп Бедросович был в восторге. Интернет-пользователи же решили, что портрет написан безыскусно. Якобы Тарзан в последнее время стал хуже рисовать.
Тем не менее, Киркоров не мог скрыть своего удивления. Он признался, что не ожидал такого таланта от Тарзана. Наташа Королева рассказала, что ее муж трудился над картиной целый месяц. Сергей Глушко изобразил Филиппа Киркорова в образе джина, появившегося из лампы. Певец решил, что повесит картину со своим изображением у себя в доме.