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2 часа назад

Как живет Андрей Аршавин после развода?

New Magazine

В 2019 году Андрей Аршавин развелся с Алисой Казьмной. Брак просуществовал всего три года и закончился громким скандалом. Футболист обвинил бывшую жену в том, что она украла миллион евро. По словам Алисы, причиной развода стали многочисленные измены мужа.

Как живет Андрей Аршавин после развода?
Фото: New MagazineNew Magazine

Некоторое время бывшая жена с тремя детьми жила в особняке Аршавина, но там же была прописала и мать футболиста Татьяна. Через некоторое время мама Аршавина попросила бывшую невестку покинуть дом. Когда та ответила отказом, начались судебные тяжбы. В итоге, суд оказался на стороне мамы футболиста. И ей пришлось уехать из особняка.

После развода с Казьминой Аршавин закрутил роман с моделью Татьяной Козырновой из Санкт-Петербурга. Девушку тогда затравили в Сети. Она получила кучу сообщений в духе: “Только детей ему не рожай! А то будешь воспитывать одна”.

Сегодня Андрей Аршавин живет один. Утверждает, что с работой совсем не остаётся времени на личную жизнь. При этом с детьми он не видится уже очень давно. С тремя наследниками от Юлии Барановской футболист не встречался более полугода, а с дочкой от Алисы Казьминой уже три года.

Звёзды,Алиса Казьмина,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,
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