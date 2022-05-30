Как живет Андрей Аршавин после развода?

В 2019 году Андрей Аршавин развелся с Алисой Казьмной. Брак просуществовал всего три года и закончился громким скандалом. Футболист обвинил бывшую жену в том, что она украла миллион евро. По словам Алисы, причиной развода стали многочисленные измены мужа.
Некоторое время бывшая жена с тремя детьми жила в особняке Аршавина, но там же была прописала и мать футболиста Татьяна. Через некоторое время мама Аршавина попросила бывшую невестку покинуть дом. Когда та ответила отказом, начались судебные тяжбы. В итоге, суд оказался на стороне мамы футболиста. И ей пришлось уехать из особняка.
После развода с Казьминой Аршавин закрутил роман с моделью Татьяной Козырновой из Санкт-Петербурга. Девушку тогда затравили в Сети. Она получила кучу сообщений в духе: “Только детей ему не рожай! А то будешь воспитывать одна”.
Сегодня Андрей Аршавин живет один. Утверждает, что с работой совсем не остаётся времени на личную жизнь. При этом с детьми он не видится уже очень давно. С тремя наследниками от Юлии Барановской футболист не встречался более полугода, а с дочкой от Алисы Казьминой уже три года.