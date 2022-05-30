В последнее время артистку не узнать. Она располнела, страдает отеками, заметно постарела. Однако актриса наотрез отказывается от пластических операций. Никогда не делала и не собирается.
"Конечно, все с возрастом молодеют, худеют, одна я старею и полнею! Я дико переживаю из-за того, что у меня отеки, меня выводит из себя, когда что-то не то с кожей, когда цвет не тот. Все это бесит! Но пластические операции делать никогда не буду — пусть будет обезьянье лицо. Пусть будут морщины, но не будет стыдно, что я надутая кукла", — объяснила свою позицию артистка.
При этом непонятно, что стало причиной столь резких перемен во внешности звезды сериала «Улицы разбитых фонарей”. Мельникова всегда считалась красавицей и тщательно следила за своей внешностью. Возможно, виной стала перенесенная коронавирусная инфекция. Анастасия недавно очень тяжело перенесла болезнь.
Сегодня 52-летняя Мельникова по-прежнему выходит на сцену Театра имени Комиссаржевской. Хотя и не так часто. Также она является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга.