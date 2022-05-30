Федункив раскрыла правду о браке с итальянцем

"Да, конечно, я в 50 не могу физически сделать что-то, что могла в 20, но я же способна наслаждаться жизнью, пробовать новое, а потому не собираюсь ставить на себе крест.



Я не сторонница ранних браков, честно говоря. Но и не осуждаю. Все же страна у нас сложная, и тащить все одному сложнее, чем когда есть партнер-единомышленник. Но именно единомышленник, друг, поддержка, спина… А это возможно, когда люди уже пожили и осознанно подходят к тому, чтобы построить отношения. Потому я за то, чтобы пожить, посмотреть по сторонам, изучить жизнь, а уже потом осознанно создавать семью и отношения",