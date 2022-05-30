Федункив раскрыла правду о браке с итальянцем

Звезда "Реальных пацанов" и Comedy Woman Марина Федункив рассказала о жизни с итальянцем, за которого она вышла замуж в прошлом году. Подробностями актриса поделилась в интервью "Газете.Ru".
Так, Федункив рассказала, что у ее супруга Стефано отличное чувство юмора:
"Он круто шутит — и это один из факторов, почему мне с ним так легко. Помимо прочего, еще и в плане юмора у нас отличное взаимодействие".
Актриса также рассказала изданию о том, что полюбила итальянскую кухню:
"Мне кажется, в ней предусмотрено все, чтобы удовлетворить потребности любого гурмана. Так что все пасты и брускетты я употребляю с удовольствием! А вот из неитальянского Стефано обожает борщ, которым его балую уже я".
Кроме этого, Марина Фуднкив отметила, что несмотря на возраст, она способна наслаждать жизнью, пробовать новое.
"Да, конечно, я в 50 не могу физически сделать что-то, что могла в 20, но я же способна наслаждаться жизнью, пробовать новое, а потому не собираюсь ставить на себе крест.
Я не сторонница ранних браков, честно говоря. Но и не осуждаю. Все же страна у нас сложная, и тащить все одному сложнее, чем когда есть партнер-единомышленник. Но именно единомышленник, друг, поддержка, спина… А это возможно, когда люди уже пожили и осознанно подходят к тому, чтобы построить отношения. Потому я за то, чтобы пожить, посмотреть по сторонам, изучить жизнь, а уже потом осознанно создавать семью и отношения",
— поделилась своим мнением актриса.