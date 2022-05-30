Решетову обругали в сети за сходство с Кардашьян

«Ким, ты что ли?», «Ким Кардашьян — ты ли это?», «Кардашьян нервно курит рядом с вами», «Все за Ким повторяет», «Настя, через экран видно вашу наигранность», «Зачем писать об искусстве, если вы в нем не разбираетесь?», «Хватит повторять все за Ким», — высказались пользователи сети.