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34 минуты назад

Решетову обругали в сети за сходство с Кардашьян

Lenta.ru

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась новыми фото и подверглась критике в сети за сходство с американской телезвездой Ким Кардашьян. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Решетову обругали в сети за сходство с Кардашьян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость опубликовала серию снимков из Пушкинского музея в Москве. Манекенщицу запечатлели в бежевом наряде, состоящем из лонгслива, облегающей юбки длины макси и кардигана. В качестве обуви она выбрала белые лодочки, а из украшений на ней были широкий браслет из золота и несколько колец.

Подписчики не оценили образ Решетовой и обругали ее за подражание стилю Кардашьян.

«Ким, ты что ли?», «Ким Кардашьян — ты ли это?», «Кардашьян нервно курит рядом с вами», «Все за Ким повторяет», «Настя, через экран видно вашу наигранность», «Зачем писать об искусстве, если вы в нем не разбираетесь?», «Хватит повторять все за Ким», — высказались пользователи сети.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,Ким Кардашьян,
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