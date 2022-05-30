"Сравнивает меня с умершей женой": новая девушка Шаляпина

После смерти Татьяны Дэвис Прохор Шаляпин закрутил новый роман с Ольгой Сан, которая всего на три года младше его. В беседе с изданием StarHit девушка призналась, что Шаляпин сравнивает ее с покойной супругой.

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Шаляпину кажется, что его новая девушка очень похожа на Татьяну.

"Не нравится, что он сравнивает меня с умершей женой. Я по натуре собственница. К прошлым его романам отношусь, скорее, отрицательно",

— поделилась модель, участница конкурсов красоты и организатор fashion-мероприятий Ольга Сан.

Она также призналась, что артист покорил ее искренностью и открытостью, однако о создании семьи пара пока не задумывается:

"Наслаждаемся отношениями, о свадьбе не думаем, пусть все идет своим чередом".

Известно, что Прохор и Ольга познакомились в подземном переходе, а первая встреча произвела не самое благоприятное впечатление. Но уже на втором свидании они смогли найти общий язык.