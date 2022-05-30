Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

"Он сравнивает меня с умершей женой": новая девушка Шаляпина

Мария Иглина

После смерти Татьяны Дэвис Прохор Шаляпин закрутил новый роман с Ольгой Сан, которая всего на три года младше его. В беседе с изданием StarHit девушка призналась, что Шаляпин сравнивает ее с покойной супругой.

"Сравнивает меня с умершей женой": новая девушка Шаляпина
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Шаляпину кажется, что его новая девушка очень похожа на Татьяну.

"Не нравится, что он сравнивает меня с умершей женой. Я по натуре собственница. К прошлым его романам отношусь, скорее, отрицательно",

— поделилась модель, участница конкурсов красоты и организатор fashion-мероприятий Ольга Сан.

Она также призналась, что артист покорил ее искренностью и открытостью, однако о создании семьи пара пока не задумывается:

"Наслаждаемся отношениями, о свадьбе не думаем, пусть все идет своим чередом".

Известно, что Прохор и Ольга познакомились в подземном переходе, а первая встреча произвела не самое благоприятное впечатление. Но уже на втором свидании они смогли найти общий язык.

Ранее Федункив раскрыла правду о браке с итальянцем.

Звёзды,Прохор Шаляпин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители