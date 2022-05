Объявлен самый популярный исполнитель года

Певец возглавил рейтинг самых популярных исполнителей, собрав в совокупности три миллиарда прослушиваний на стримингах. Далее идут YoungBoy Never Broke Again (2,8 миллиарда прослушиваний), Тейлор Свифт (2,5 миллиарда) и Juice WRLD (2,2 миллиарда). Замыкает пятерку канадский исполнитель The Weeknd с общим числом в 2 миллиарда прослушиваний.