Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
46 минут назад

Павел Воля купил квартиру с видом на Золотой Рог во Владивостоке

РИА "ФедералПресс"

Шоумен Павел Воля, который на минувшей неделе приезжал во Владивосток, чтобы дать концерт, присмотрел себе квартиру в апарт-отеле Magnum Grand Palace с видом на Золотой Рог.

Воля купил квартиру с видом на Золотой Рог во Владивостоке
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Как оказалось, соседями Воли стали не менее известные персоны – Александр Рева, Сергей Безруков и Михаил Галустян, рассказывает Primamedia.

Квартира артиста с двумя просторными спальнями, большой гостиной и кухней. Павел Воля рассказал, что планирует жить здесь вместе со своей семьей во время гастролей в Приморье.

Ранее «ФедералПресс» писал, что яхту миллиардера Алексей Мордашова вновь заметили во Владивостоке. Ранее судно направлялось в Пусан.

Звёзды,Михаил Галустян,Павел Воля,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители