Воля купил квартиру с видом на Золотой Рог во Владивостоке

Шоумен Павел Воля, который на минувшей неделе приезжал во Владивосток, чтобы дать концерт, присмотрел себе квартиру в апарт-отеле Magnum Grand Palace с видом на Золотой Рог.

Как оказалось, соседями Воли стали не менее известные персоны – Александр Рева, Сергей Безруков и Михаил Галустян, рассказывает Primamedia.

Квартира артиста с двумя просторными спальнями, большой гостиной и кухней. Павел Воля рассказал, что планирует жить здесь вместе со своей семьей во время гастролей в Приморье.