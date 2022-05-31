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1 час назад

Ваенга ждет второго ребенка

Катерина Саломе

45-летняя певица Елена Ваенга готовится снова стать мамой. Об этом сообщила ее подруга, ведущая программы популярного шоу «Однажды в России» Ольга Картнункова, опубликовав на своей странице в социальной сети снимок с исполнительницей.

Ваенга ждет второго ребенка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На фото запечатлена Ваенга, облаченная в черное платье с пышной юбкой, которая не скрывает раздавшуюся в ширь талию и округлившийся живот. Предположительно, Елена сейчас находится на пятом или шестом месяце беременности.

Напомним, у артистки уже есть сын от музыканта из ее коллектива Романа Садырбаева. Мальчика назвали Иваном и ему уже девять лет. Он пошел по стопам музыкальных родителей и увлекся игрой на барабанах.

Звёзды,Роман Садырбаев,Елена Ваенга,
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