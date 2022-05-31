Ваенга ждет второго ребенка

45-летняя певица Елена Ваенга готовится снова стать мамой. Об этом сообщила ее подруга, ведущая программы популярного шоу «Однажды в России» Ольга Картнункова, опубликовав на своей странице в социальной сети снимок с исполнительницей.

На фото запечатлена Ваенга, облаченная в черное платье с пышной юбкой, которая не скрывает раздавшуюся в ширь талию и округлившийся живот. Предположительно, Елена сейчас находится на пятом или шестом месяце беременности.