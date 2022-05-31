Платье бывшей солистки «Серебра» вызвало насмешки в соцсетях

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина пришла на музыкальную премию RU.TV. в необычном наряде и вызвала насмешки в соцсетях. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Светские хроники».

Для мероприятия 37-летняя знаменитость выбрала длинную облегающую юбку с воланами из тюля салатового цвета и зеленый бюстгальтер. При этом исполнительница распустила волосы, а в макияже сделала акцент на графичные черные стрелки и коричневую помаду.

Образ певицы рассмешил пользователей сети. На опубликованных мемах они сравнили подол юбки Серябкиной с листовым салатом, кистью для макияжа и мочалкой.