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4 часа назад

Платье бывшей солистки «Серебра» вызвало насмешки в соцсетях

Lenta.ru

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина пришла на музыкальную премию RU.TV. в необычном наряде и вызвала насмешки в соцсетях. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Светские хроники».

Платье бывшей солистки «Серебра» вызвало насмешки в соцсетях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для мероприятия 37-летняя знаменитость выбрала длинную облегающую юбку с воланами из тюля салатового цвета и зеленый бюстгальтер. При этом исполнительница распустила волосы, а в макияже сделала акцент на графичные черные стрелки и коричневую помаду.

Образ певицы рассмешил пользователей сети. На опубликованных мемах они сравнили подол юбки Серябкиной с листовым салатом, кистью для макияжа и мочалкой.

Раннее в мае российская поп-исполнительница Полина Гагарина вышла в свет в наряде, в каком уже появлялась на публике американская актриса Меган Фокс. Знаменитость посетила премию телеканала RU.TV в бархатном черном платье в пол люксового бренда David Koma, которое оформлено глубоким V-образным декольте и блестящей аппликацией в виде цветов на рукавах. Известно, что Фокс присутствовала в аналогичном образе на музыкальной премии Billboard Music Awards 2022, которая состоялась 15 мая в Лас-Вегасе, США.

Звёзды,Меган Фокс,Полина Гагарина,Ольга Серябкина,
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