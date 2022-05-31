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4 часа назад

«Интересовали только деньги»: Салтыков высказался об экс-супруге

Катерина Саломе

Виктор Салтыков развелся с Ириной в 1995 году. С тех пор экс-супруги не упускают возможности вспомнить друг друга недобрым словом. Так, музыкант в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ заявил, что бывшая жена добилась популярности незаслуженно, ведь вокальных данных у нее нет.

«Интересовали только деньги»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В моей жизни было много людей, которые без слуха и голоса становились известными. Однофамилица моя (именно так Салтыков обращается к Ирине) тоже поет, а ведь там со слухом и голосом было сложно достаточно»,

— высказался Виктор.

Также исполнитель упрекнул бывшую избранницу в алкоголизме.

По его словам, будучи с ней в браке он и сам неоднократно позволял себе лишнего.

«То, что мне бывшая жена приписывает — это все сказки. Ирину интересовали только деньги. Вторую жену Иру никогда не видел пьяной, а с первой Ириной могли пригубить конкретно»,

— заявил певец.

Читайте также о том, что Виктор Салтыков попросил семью об эвтаназии.

Звёзды,Виктор Салтыков,
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