Виктор Салтыков развелся с Ириной в 1995 году. С тех пор экс-супруги не упускают возможности вспомнить друг друга недобрым словом. Так, музыкант в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ заявил, что бывшая жена добилась популярности незаслуженно, ведь вокальных данных у нее нет.
«В моей жизни было много людей, которые без слуха и голоса становились известными. Однофамилица моя (именно так Салтыков обращается к Ирине) тоже поет, а ведь там со слухом и голосом было сложно достаточно»,
— высказался Виктор.
Также исполнитель упрекнул бывшую избранницу в алкоголизме.
По его словам, будучи с ней в браке он и сам неоднократно позволял себе лишнего.
«То, что мне бывшая жена приписывает — это все сказки. Ирину интересовали только деньги. Вторую жену Иру никогда не видел пьяной, а с первой Ириной могли пригубить конкретно»,
— заявил певец.
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