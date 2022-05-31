Звезды, которые попались на удочку альфонса

У знаменитых женщин есть все: слава, успех, деньги и любовь тысяч поклонников. Но иногда ничего из этого не может скрасить одиночества. Как и обычные девушки, звезды мечтают о любви, ищут того, кто будет их поддерживать.

Артисткам не нужны деньги избранника, поэтому они готовы начать отношения с необеспеченными финансово мужчинами. Этим и пользуются альфонсы, стремящиеся пожить на широкую ногу и прославиться за счет избранницы.

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Одной из самых известных историй стал роман Бритни Спирс и Кевина Федерлайна: танцор ничем не отличался от своих коллег по цеху, пока не понял, что певица, с которой он работает, очень уязвима и жаждет любви.

Кевин ухаживал красиво, быстро сделал предложение руки и сердца, а затем заставил под шумок подписать Спирс контракт, согласно которому она должна выплачивать 300 тысяч долларов за каждые два года жизни с Кевином в случае развода. Ровно через 24 месяца пара рассталась. Бритни в тяжелой депрессии оказалась в клинике, а Федерлайн получил славу, деньги и щедрые алименты на общих сыновей.

Не менее печально закончилась история Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова. О том, что у тренера по сквошу нечистые намерения, певице не говорил только ленивый, но слушать увещевания Лолита не собиралась. Казалось, что Иванов по-настоящему любит ее, не смущала Дмитрия ни разница в возрасте, ни финансовое положение супруги.

Впрочем, последнее было ему на руку: несколько лет тренер содержал любовницу на деньги Лолиты. Когда обман вскрылся, знаменитость подала на развод. Дмитрий обвинил экс-супругу в пристрастии к алкоголю и скандальном поведении. Но, избавившись от Иванова, Милявская расцвела: она заметно похудела, сменила имидж и, кажется, усвоила урок — теперь Лолита встречается только с обеспеченными мужчинами, которым интересна она, а не ее банковский счет.

Австралийская Дюймовочка Кайли Миноуг тоже оказалась жертвой альфонса: она поссорилась со всеми друзьями, твердившими, что начинающему актеру Джеймсу Сассу интересны лишь ее деньги. Певица уверяла, что мужчина любит ее по-настоящему. А значит, совсем не важно, что он беден и не успешен.

Впрочем, мнение Кайли изменилось, когда она узнала о многочисленных изменах Джеймса. Расставание Миноуг переживала тяжело и с тех пор с трудом доверяет ухажерам.

В отличие от Кайли, Светлана Пермякова не только приняла предложение руки и сердца от альфонса, но и вышла за него замуж. Она не видела ничего тревожного, когда у Евгения Бодрова возникли финансовые трудности. Актриса помогала жениху, но после свадьбы он получил возможность не работать, пить и играть в азартные игры.

Когда у Светланы открылись глаза, она прогнала альфонса, а через месяц узнала, что у него был обнаружен ВИЧ. К счастью, интимной жизни у Светланы и Евгения не было, поэтому недуг не передался ей.

Саша Бортич тоже отправилась в загс с альфонсом. Правда, в отличие от супруга Светланы, рэпер Вячеслав Воронцов не намеревался обмануть возлюбленную. Он не работал ни до свадьбы, ни после нее. Но карьера Саши в этот момент пошла в гору, а делить заработок с лентяем актриса не хотела.