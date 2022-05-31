«Блестящие» рассказали о домогательствах

Бытуют разговоры, будто с солистками популярных девичьих групп можно договориться о дополнительных услугах немузыкального характера.

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Надя Ручка и Ксения Новикова из группы «Блестящие» в шоу-бизнесе давно, поэтому хорошо знают, какие предложения получают артистки.

В начале 2004 года Надя Ручка приняла предложение заменить Жанну Фриске в группе «Блестящие». И в популярном коллективе проработала 17 лет.

- Всякое бывало за эти годы, - рассказывает артистка. - Порой случались очень некрасивые ситуации. Помню, как однажды я приехала на репетицию, шла по двору. И вдруг появились трое ребят, которые просто начали меня со всех сторон бесцеремонно лапать. Это ужас! Но я каким-то образом их вырубила - кто-то даже упал. Сама от себя такого не ожидала.

А иногда, по словам солисток «Блестящих», и после концерта разгоряченные мужчины требовали «продолжения банкета».

- Помню, как в начале существования группы мы приезжали куда-то на гастроли, а нам предлагали пойти в баньку, даже шли к нашему директору, чтобы договориться о цене, - говорит коллега Ручки по коллективу Ксения Новикова. - И таких предложений было очень много. Разумеется, мы от них отказывались.

Ручка же вспоминает про экстремальные ситуации во время концертов:

- Несколько раз нам поступали какие-то угрозы. Чаще же люди просто лезли на сцену, хватали нас, диктовали свои условия. Но теперь все эти проблемы решает наш директор, он не дает нас в обиду.

Филипп Гришин.