"Пристраивают своих детей": Соседов высказался об Орбакайте

«Она медленно шла, училась, работала над собой благодаря воспитанию бабушки. Зинаида Архиповна говорила ей: "Вот у мамы, видишь, какой успех. Ты должна ее не подвести. Чтобы не говорили: "Идет дочка Аллы Пугачевой". Ты должна соответствовать и потому учиться. В поте лица постигать певческое ремесло". Она училась балету в школе при Большом театре. Действительно работала. Она в какой-то степени исключение, потому что, как правило, известные родители просто пристраивают своих детей, ведь чаще всего они ничего особенно собой не представляют»,