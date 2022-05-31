"Пристраивают своих детей": Соседов высказался об Орбакайте

Музыкальный критик Сергей Соседов утверждает, что Кристина Орбакайте не спроста стала большой звездой. Он утверждает, что певице пришлось в свое время много работать.
Журналист в беседе с исполнительницей Ириной Ортман поговорил об участии детей известных родителей в музыкальных конкурсах. Соседов уверен, что звездным наследникам не стоит принимать участие в подобных шоу. Чаще всего их продвигают по блату, утверждает Сергей.
Ирина поспешила оспорить точку зрения критика. В качестве примера она привела Кристику Орбакайте.
Считаю талантливейшей артисткой Кристину Орбакайте. Может быть, она не супервыдающаяся вокалистка, как мама, но она безусловная артистка»,
— высказалась артистка.
Соседов согласился с мнением Ортман относительно Орбакайте. Он признался, и сам считает дочь Примадонны достойной продолжательницей династии.
«Она медленно шла, училась, работала над собой благодаря воспитанию бабушки. Зинаида Архиповна говорила ей: "Вот у мамы, видишь, какой успех. Ты должна ее не подвести. Чтобы не говорили: "Идет дочка Аллы Пугачевой". Ты должна соответствовать и потому учиться. В поте лица постигать певческое ремесло". Она училась балету в школе при Большом театре. Действительно работала. Она в какой-то степени исключение, потому что, как правило, известные родители просто пристраивают своих детей, ведь чаще всего они ничего особенно собой не представляют»,
— заявил Соседов.
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