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1 час назад

"Пристраивают своих детей": Соседов высказался об Орбакайте

Рамблер

Музыкальный критик Сергей Соседов утверждает, что Кристина Орбакайте не спроста стала большой звездой. Он утверждает, что певице пришлось в свое время много работать.

"Пристраивают своих детей": Соседов высказался об Орбакайте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналист в беседе с исполнительницей Ириной Ортман поговорил об участии детей известных родителей в музыкальных конкурсах. Соседов уверен, что звездным наследникам не стоит принимать участие в подобных шоу. Чаще всего их продвигают по блату, утверждает Сергей.

Ирина поспешила оспорить точку зрения критика. В качестве примера она привела Кристику Орбакайте.

Считаю талантливейшей артисткой Кристину Орбакайте. Может быть, она не супервыдающаяся вокалистка, как мама, но она безусловная артистка»,

— высказалась артистка.

Соседов согласился с мнением Ортман относительно Орбакайте. Он признался, и сам считает дочь Примадонны достойной продолжательницей династии.

«Она медленно шла, училась, работала над собой благодаря воспитанию бабушки. Зинаида Архиповна говорила ей: "Вот у мамы, видишь, какой успех. Ты должна ее не подвести. Чтобы не говорили: "Идет дочка Аллы Пугачевой". Ты должна соответствовать и потому учиться. В поте лица постигать певческое ремесло". Она училась балету в школе при Большом театре. Действительно работала. Она в какой-то степени исключение, потому что, как правило, известные родители просто пристраивают своих детей, ведь чаще всего они ничего особенно собой не представляют»,

— заявил Соседов.

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Звёзды,Сергей Соседов,Ирина Ортман,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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