Виктория Макарская показала новорожденного сына

Виктория и Антон Макарские уже много лет вместе. Сейчас они воспитывают двоих детей – дочь Марию и сына Ивана. Правда, появление на свет детей далось артистам очень непросто. Только спустя 13 лет брака они, наконец, впервые стали родителями. Супруги молили Бога, чтобы он послал им ребенка.
В Иерусалиме Виктория родила дочку. А спустя 3 года родился сын. Сегодня Макарские отмечают праздник – Ивану исполнилось 7 лет. В этот день, певица поделилась фотографиями с новорожденным сыном.
Кроме того, Виктория рассказала удивительную историю, которая приключилась с ней за год до рождения мальчика.
“25 мая 2014 года, когда мы жили в Израиле, к нам в гости приехали наши друзья, музыканты Николай и Юля Крупатины. Чтобы порадовать друзей, мы попросили знакомую даму экскурсовода показать какое-нибудь место в Иерусалиме, где мы еще не были. И она привела нас в маленький сирийский православный Храм, спрятавшийся на тихой улочке старого города. По дороге, рассказывая, что там живет очень пожилая монахиня, необыкновенно красиво поющая на арамейском языке. У монахини свои особые понятия, кого впускать или не впускать на территорию церкви. И никакой логики, по мнению нашего экскурсовода, решения этой монахиня не поддаются. Не говоря уже о том, кому она хотела спеть, а кому ни за что не соглашалась…”,
– пишет Виктория Макарская.
Монахиня, на удивление всем, пустила молодую семью с друзьями, и спела. После показала древнейшую святыню, погладила живот Виктории и произнесла: “У тебя скоро родится сын”, – заявила монахиня. Так, спустя год, 31 мая 2015 года в семье случилось прибавление – родился Иван.
Поклонники принялись поздравлять Ваню с день рождения, пожелали ему счастья и радости в жизни.