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3 часа назад

Виктория Макарская показала новорожденного сына

New Magazine

Виктория и Антон Макарские уже много лет вместе. Сейчас они воспитывают двоих детей – дочь Марию и сына Ивана. Правда, появление на свет детей далось артистам очень непросто. Только спустя 13 лет брака они, наконец, впервые стали родителями. Супруги молили Бога, чтобы он послал им ребенка.

Виктория Макарская показала новорожденного сына
Фото: New MagazineNew Magazine

В Иерусалиме Виктория родила дочку. А спустя 3 года родился сын. Сегодня Макарские отмечают праздник – Ивану исполнилось 7 лет. В этот день, певица поделилась фотографиями с новорожденным сыном.

Кроме того, Виктория рассказала удивительную историю, которая приключилась с ней за год до рождения мальчика.

“25 мая 2014 года, когда мы жили в Израиле, к нам в гости приехали наши друзья, музыканты Николай и Юля Крупатины. Чтобы порадовать друзей, мы попросили знакомую даму экскурсовода показать какое-нибудь место в Иерусалиме, где мы еще не были. И она привела нас в маленький сирийский православный Храм, спрятавшийся на тихой улочке старого города. По дороге, рассказывая, что там живет очень пожилая монахиня, необыкновенно красиво поющая на арамейском языке. У монахини свои особые понятия, кого впускать или не впускать на территорию церкви. И никакой логики, по мнению нашего экскурсовода, решения этой монахиня не поддаются. Не говоря уже о том, кому она хотела спеть, а кому ни за что не соглашалась…”,

– пишет Виктория Макарская.

Монахиня, на удивление всем, пустила молодую семью с друзьями, и спела. После показала древнейшую святыню, погладила живот Виктории и произнесла: “У тебя скоро родится сын”, – заявила монахиня. Так, спустя год, 31 мая 2015 года в семье случилось прибавление – родился Иван.

Поклонники принялись поздравлять Ваню с день рождения, пожелали ему счастья и радости в жизни.

Звёзды,Виктория Макарская,Антон Макарский,
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