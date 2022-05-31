Виктория Макарская показала новорожденного сына

“25 мая 2014 года, когда мы жили в Израиле, к нам в гости приехали наши друзья, музыканты Николай и Юля Крупатины. Чтобы порадовать друзей, мы попросили знакомую даму экскурсовода показать какое-нибудь место в Иерусалиме, где мы еще не были. И она привела нас в маленький сирийский православный Храм, спрятавшийся на тихой улочке старого города. По дороге, рассказывая, что там живет очень пожилая монахиня, необыкновенно красиво поющая на арамейском языке. У монахини свои особые понятия, кого впускать или не впускать на территорию церкви. И никакой логики, по мнению нашего экскурсовода, решения этой монахиня не поддаются. Не говоря уже о том, кому она хотела спеть, а кому ни за что не соглашалась…”,