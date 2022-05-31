Рита Дакота подарила подруге «новую грудь в честь развода»

Российская певица и композитор Рита Дакота в качестве презента оплатила плюс-сайз-блогерше Станиславе Подоляк хирургическое вмешательство. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В описании к размещенному посту знаменитость рассказала, что исполнила мечту своей близкой подруги, подарив ей пластику груди.

«Исполнила свою мечту — исполнила и мечту подружки вслед. Я решила подарить Стаське (...) в честь развода и новой яркой жизни новую грудь»,

— написала она.