Принцесса Евгения вместе с семьей переедет в Португалию

Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк получил новую работу в Португалии у одного из местных магнатов в сфере недвижимости. Теперь пара вынуждена переехать в новую страну. Об этом сообщает The Mirror.

Бруксбэнк будет работать на миллиардера Майка Мелдрума, близкого друга Джорджа Клуни. Мужу внучки королевы предстоит заниматься развитием гольф-клуба бизнесмена, расположенного к югу от Лиссабона, и взять на себя ответственность за сферу продаж, маркетинг и продвижение. Сейчас частный курорт насчитывает около 300 домов.

"Джек теперь работает на Майка Мелдрума, и они живут между Португалией и Лондоном, - сказал инсайдер. - Это очень волнительное время для них".

В Великобритании принцесса Евгения вместе с семьей живет в коттедже Фрогмор, расположенном на территории поместья Виндзор. Ранее этот дом занимали Меган Маркл и принц Гарри, отказавшиеся в январе 2020 года выполнять обязанности старших членов королевской семьи. По информации издания The Sun, пара продлила срок аренды коттеджа, что, вероятно, говорит о ее желании больше времени проводить в Великобритании.