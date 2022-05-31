Реанимация и измены: что пережила Наташа Королева

Звезде российской эстрады Наташе Королевой 31 мая исполняется 49 лет. О неожиданных фактах в жизни знаменитости читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" Кадр из YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!"

У улыбчивой звезды Наташи Королевой за годы жизни набралось не мало сложных или трагичных историй.

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Наташа Порывай (ее настоящая фамилия) родилась в Киеве в 1973 году. Ее мать — заслуженная артистка Украины, дирижер хоровой капеллы «Свиточ», а отец был хормейстером академического хора.

В 1988—1991 годах девушка училась в Киевском эстрадно-цирковом училище по классу вокала, а уже летом 1989 года отправилась в свои первые зарубежные гастроли в США, в качестве ведущей солистки детской рок-оперы «Дитя мира». В Штатах Наташа получила приглашение пройти обучение в университете прослушивание к продюсеру Игорю Николаеву.

Дельфин и Русалка

Их совместное творчество началось с песни "Желтые тюльпаны" и перетекло в многолетние отношения. На большой сцене дуэт создал много хитов, среди которых были «Дельфин и Русалка» и «Такси, Такси…».

14-летняя разница в возрасте не помешала им стать парой. Между Николаевым и Королевой возникла яркая любовь

"У нас была любовь, как только могут в книге написать, в таком хорошем романе... “, – рассказала однажды в своем интервью Наталья.

Брак с Николаевым для Наташи был непростым. Однажды Королева предложила Николаеву пойти на пиар-расставание и даже устроить прощальный тур. На российской эстраде это был первый подобный случай, но позже шутка превратилась в реальность, и союз стал рассыпаться.

«У нас на тот момент в эстрадном мире никто такого не делал. Я молодая, авантюрная, подбила композитора на это дело. Он подписался. И мы сделали, конечно, прощальный тур. Шикарно провели компанию. Но потом жизнь так расставила свои ловушки — я оказалась в реальной ситуации с Игорем», — рассказала звезда в шоу «Осторожно, Собчак!».

В последние два года их отношений пропало доверие и взаимопонимание, а разрушился роман, по словам Королевой, из-за измен Николаева и того, что он решил жить свободной жизнью.

"Разъехаться предложила я. Но прежде чем что-то решить, я всегда становлюсь на сторону человека, который и заставляет меня совершать какие-то шаги. Уверена, если бы делала то же самое, что и Игорь, он никогда не принял бы этого. Николаев же предложил мне жить по правилам, с которыми я не могла мириться.

Сейчас это можно называть как угодно - кризисом среднего возраста, последствиями долгой совместной жизни, но факт остается фактом. Игорь решил развеяться, захотел жить свободной жизнью, которая не обременена ни семейными обязательствами, ни общественным мнением. При этом он не собирался разводиться. Зачем куда-то уезжать, когда есть дом, где тебя всегда ждут?! Но меня такая жизнь не устраивала по определению. Это ненормально....", — рассказала звезда.

Хоть расставаться Наташа и не хотела и даже ходила в церковь, чтобы попросить у Бога сохранить союз с любимым, но проблемы в отношениях не давали шанса на будущее. При этом развод прошел остаточно мирно и супруги смогли поделить имущество — Николаев оставил себе квартиру в Майами, а Королевой достался дом в Подмосковье.

Жизнь после Николаева

Правда после расставания с Николаевым и прекращения сотрудничества Наташе было очень тяжело. Иногда девушка даже не могла встать с кровати. Однако через два года Королева снова вышла замуж, на этот раз за стриптизера Сергея Глушко.

Отношения у пары завязались в пикантных обстоятельствах. Одинокая Наташа искала себе компанию и вдруг вспомнила Сергея, который раньше участвовал в ее исполнениях.Звезда договорилась о встрече и сама приехала к Сергею, а когда увидела его, то буквально не смогла устоять. Дома у мужчины тогда было только абрикосовое варенье и чай, спустя годы пара рассказала, что отмечает свой "День абрикосового варенья".

Позже у пары родился сын Архип, Наташа продолжала карьеру, а за годы отношений каких только не было слухов об их союзе. В 2015 году случился серьезный скандал. Интимные кадры из домашнего архива супругов попали в соцсети. Казалось, вся страна обсуждает эти фото. Кто-то считал, что это самопиар, а кто-то настаивал на лишении ее статуса Заслуженной артистки РФ.

А в тот сложный момент на самом деле Наташа была беременна, но матерью во второй раз она так и не стала. Из-за травли и стрессов у звезды случился выкидыш. Оправиться от этого она смогла с трудом и рассказала о потере только спустя несколько лет.

Опять любовницы

В 2020 году у Королевой снова настало тяжелое время. Звезда заявила в полицию о краже бриллиантов, но виновным оказался не какой-нибудь вор, а любовница ее супруга. Выяснилось, что именно она вынесла из дома дорогие украшения Королевой.

Вскоре это просочилось в СМИ, а замять шумиху никак не получилось. История обростала деталями как снежный ком и получила огласку в телешоу. Там все стало еще более скандально — любовница Тарзана на всю страну рассказывала об их отношениях и даже о беременности. Мужчине пришлось признаться в измене. Королевой снова пришлось непросто, но мужа она все же простила. Позже она признавалась, что за годы жизни с Тарзаном ей не раз звонили девушки, рассказывающие о романе с ее мужем, но она им отвечала, что не "жалобная книга" и отсылала их к Тарзану.

"Я была на грани"

Простить Глушко Наташе помогли глубокие чувства к нему. Женщина считает, что именно они будет рядом с ней несмотря ни на что. Это доказала и ситуация, когда она выпала из катера на Волге и чуть не погибла. Тогда, после реанимации, она поняла, как к ней относится супруг.