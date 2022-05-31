Ратаковски пришла на свадьбу импресарио в открытом платье

Эмили Ратаковски вместе с мужем Себастьяном Беар-МакКлардом приехала на свадьбу к голливудскому продюсеру Ари Эмануэлю. Об этом сообщает Page Six.

Для появления на торжестве модель выбрала два платья бренда Nensi Dojaka. Первое, голубое с разрезом на бедре, она надела на саму церемонию заключения брака. Наряд, кстати, обошелся ей в $1,5 тыс.

Во втором платье, розовом с отрытой спиной, она вышла на предсвадебном ужине в ресторане Senequier. Стоимость этого образа - в $1,3 тыс. Оба платья были выполнены из легкого летящего материала с большим количеством демонстрирующих элементов.

Свадьба Ари Эмануэля с дизайнером Сарой Штаудингер прошла в Сен-Тропе. На торжество помимо Эмили Ратаковски приехали миллиардер Илон Маск, актеры Марк Уолберг и Ларри Дэвид.