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41 минуту назад

Эмили Ратаковски пришла на свадьбу голливудского импресарио в открытом платье

Газета.Ru

Эмили Ратаковски вместе с мужем Себастьяном Беар-МакКлардом приехала на свадьбу к голливудскому продюсеру Ари Эмануэлю. Об этом сообщает Page Six.

Ратаковски пришла на свадьбу импресарио в открытом платье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для появления на торжестве модель выбрала два платья бренда Nensi Dojaka. Первое, голубое с разрезом на бедре, она надела на саму церемонию заключения брака. Наряд, кстати, обошелся ей в $1,5 тыс.

Во втором платье, розовом с отрытой спиной, она вышла на предсвадебном ужине в ресторане Senequier. Стоимость этого образа - в $1,3 тыс. Оба платья были выполнены из легкого летящего материала с большим количеством демонстрирующих элементов.

Свадьба Ари Эмануэля с дизайнером Сарой Штаудингер прошла в Сен-Тропе. На торжество помимо Эмили Ратаковски приехали миллиардер Илон Маск, актеры Марк Уолберг и Ларри Дэвид.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Меган Маркл надела платье любимого бренда Кейт Миддлтон.

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