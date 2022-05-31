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1 час назад

Харламова застукали в компании неизвестных женщин

РИА "ФедералПресс"

В Сети появилось видео, где Гарик Харламов проводит время в компании незнакомых девушек в караоке-клубе. Телеграм-каналы назвали спутниц юмориста «эскортницами».

Харламова застукали в компании неизвестных женщин
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«После развода с актрисой Кристиной Асмус в 2020 году популярный шоумен стал встречаться с ее коллегой по цеху Катериной Ковальчук»,

– уточняет Teleprogramma.pro.

Но молодой актрисы в компании не было. Зато Гарик сидел за столиком с несколькими спутницами. Неизвестно, кто это был на самом деле. Но слух об эскортницах уже разлетелся по Сети. Сам Харламов ситуацию еще не комментировал.

Звёзды,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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