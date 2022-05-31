Харламова застукали в компании неизвестных женщин

«После развода с актрисой Кристиной Асмус в 2020 году популярный шоумен стал встречаться с ее коллегой по цеху Катериной Ковальчук»,

Но молодой актрисы в компании не было. Зато Гарик сидел за столиком с несколькими спутницами. Неизвестно, кто это был на самом деле. Но слух об эскортницах уже разлетелся по Сети. Сам Харламов ситуацию еще не комментировал.