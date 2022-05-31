Харламова застукали в компании неизвестных женщин

В Сети появилось видео, где Гарик Харламов проводит время в компании незнакомых девушек в караоке-клубе. Телеграм-каналы назвали спутниц юмориста «эскортницами».
«После развода с актрисой Кристиной Асмус в 2020 году популярный шоумен стал встречаться с ее коллегой по цеху Катериной Ковальчук»,
– уточняет Teleprogramma.pro.
Но молодой актрисы в компании не было. Зато Гарик сидел за столиком с несколькими спутницами. Неизвестно, кто это был на самом деле. Но слух об эскортницах уже разлетелся по Сети. Сам Харламов ситуацию еще не комментировал.