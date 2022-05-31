Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

Ивлеева прокомментировала слухи о новом романе Элджея

Мира Маркина

О том, что семья известной блогерши Насти Ивлеевой и рэпера Элджея распалась, стало известно весной прошлого года, однако звездам удалось сохранить теплые отношения. Это не раз наталкивало поклонников пары на мысли, что они еще могут воссоединиться, но теперь в сети появилась информация, что Элджей закрутил с кем-то роман, об этом пишет kp.ru.

Ивлеева прокомментировала слухи о новом романе Элджея
Фото: Настя Ивлеева/vk.comНастя Ивлеева/vk.com

Сам рэпер не раскрывает личности своей новой девушки и никак не комментирует слухи, потому подписчики обратились с вопросом к Ивлеевой, поинтересовавшись, что она думает насчет того, что у ее экс-супруга новый роман.

Ивлеева не стала игнорировать этот вопрос и ответила, что Элджей свободный человек, следовательно, имеет право встречаться с кем захочет, но его новую девушку она не видела и не может ничего о ней рассказать.

Ранее мы рассказывали, что сама Настя Ивлеева тоже будет искать себе нового молодого человека с помощью шоу на телеканале "Пятница".

Звёзды,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители