Ивлеева прокомментировала слухи о новом романе Элджея

О том, что семья известной блогерши Насти Ивлеевой и рэпера Элджея распалась, стало известно весной прошлого года, однако звездам удалось сохранить теплые отношения. Это не раз наталкивало поклонников пары на мысли, что они еще могут воссоединиться, но теперь в сети появилась информация, что Элджей закрутил с кем-то роман, об этом пишет kp.ru.

Фото: Настя Ивлеева/vk.com Настя Ивлеева/vk.com

Сам рэпер не раскрывает личности своей новой девушки и никак не комментирует слухи, потому подписчики обратились с вопросом к Ивлеевой, поинтересовавшись, что она думает насчет того, что у ее экс-супруга новый роман.

Ивлеева не стала игнорировать этот вопрос и ответила, что Элджей свободный человек, следовательно, имеет право встречаться с кем захочет, но его новую девушку она не видела и не может ничего о ней рассказать.