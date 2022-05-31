Кендалл Дженнер заподозрили в пластике груди на фото в бикини

Американскую модель Кендалл Дженнер заподозрили в пластической операции после публикации серии откровенных фотографий в соцсетях. Соответствующие снимки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заинтересовали журналистов The Sun.

Фото: lenta.ru lenta.ru

На кадрах 26-летняя знаменитость позирует в бикини синего цвета, а также топлес, прикрывая грудь руками. Редакция издания предположила, что младшая сестра Ким Кардашьян тайно увеличила бюст, так как в настоящий момент ее формы выглядят объемнее, чем раньше.

Сообщается, что Дженнер не первый раз провоцирует слухи о перенесенных пластических операциях, однако ни она, ни ее представители не публикуют официальных подтверждений. Один из немногих комментариев на тему изменений во внешности был дан манекенщицей лично в 2017 году, когда поклонники обвинили ее в увеличении губ. По словам американки, данную процедуру она не делала.