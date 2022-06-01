Актриса Наталия Антонова в 48 лет стала бабушкой

Российская актриса Наталия Антонова, которая преимущественно снимается в сериалах, поделилась в социальных сетях новостью, что она в 48 лет стала бабушкой. Старший сын нынешнего супруга Николая (от первого брака) подарил им внучку. Девочка родилась в одном из столичных роддомов.
"Теперь мы деда и баба. Что такое быть дедушкой и бабушкой, интересно?! Самый трогательный момент: наш сын — папа! У нас есть внучка!",
— написала артистка.
Подписчики поздравили Антонову с новым статусом.
В 2018 году сама Наталия потеряла грудного ребенка. Он родился слабым и скончался через два месяца.