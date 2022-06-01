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2 часа назад

Актриса Наталия Антонова в 48 лет стала бабушкой

Газета.Ruиещё 1

Российская актриса Наталия Антонова, которая преимущественно снимается в сериалах, поделилась в социальных сетях новостью, что она в 48 лет стала бабушкой. Старший сын нынешнего супруга Николая (от первого брака) подарил им внучку. Девочка родилась в одном из столичных роддомов.

Актриса Наталия Антонова в 48 лет стала бабушкой
Фото: Кадр из сериала "Дыши со мной. Счастье взаймы"Кадр из сериала "Дыши со мной. Счастье взаймы"

"Теперь мы деда и баба. Что такое быть дедушкой и бабушкой, интересно?! Самый трогательный момент: наш сын — папа! У нас есть внучка!",

— написала артистка.

Подписчики поздравили Антонову с новым статусом.

В 2018 году сама Наталия потеряла грудного ребенка. Он родился слабым и скончался через два месяца.

Звёзды,Наталия Антонова,
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