Актриса Наталия Антонова в 48 лет стала бабушкой

Российская актриса Наталия Антонова, которая преимущественно снимается в сериалах, поделилась в социальных сетях новостью, что она в 48 лет стала бабушкой. Старший сын нынешнего супруга Николая (от первого брака) подарил им внучку. Девочка родилась в одном из столичных роддомов.