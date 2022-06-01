Звезды, которые оказались в секте

Иногда поиск смысла жизни, опоры или утешения приводит к увлечению разрушающими культами.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Подверженные влиянию люди, которых легко убедить в привлекательности даже довольно абсурдных идей, часто становятся жертвами мошенников и аферистов, попадают в секты и религиозные культы.

Видео дня

Некоторым удается разорвать связь с «общиной», другие остаются в учении годами и проповедают его среди своих поклонников. Некоторые знаменитости тоже оказались втянутыми в секты: кто-то родился в коммунах, другие стали последователями культа самостоятельно.

Пожалуй, самый известный пример — Том Круз. Первая жена актера Мими Рождерс была ярой приверженкой сайентологии, идеями она увлекла и молодого Тома. Брак общая религия не спасла, но приверженность сайентологам Круз пронес через всю жизнь: он верит, что нельзя пользоваться медицинскими препаратами, отказывается от техники и жертвует культу сотни тысяч долларов.

По слухам, именно сайентология стала причиной развода Круза и Кети Холмс. Супруга взглядов голливудской звезды не разделяла, поэтому он не только расстался с ней, но и отказался общаться с дочерью Сури.

К счастью, в России секта сайентологов запрещена, ведь следование этому учению иногда приводит к очень печальным последствиям: так, Джон Траволта долгое время состоял в культе, но его отношение к сайентологам изменилось после трагедии. Из-за приступа эпилепсии, вызванного синдромом Кавасаки, погиб молодой сын артиста. Юноша мог жить бы десятки лет при адекватном лечении.

Трагедией закончилось погружение в культ и для талантливого актера из Киргизии Талгата Нигматулина. Он прославился после роли в фильме «Пираты XX века», где поразил зрителей приемами карате. Увлечение восточными единоборствами заставило Талгата искать философию, которая ему бы подходила. Так Нигматулин попал в культ «Четвертый путь».

В секте изучали причудливую смесь эзотерики и дзен-буддизма. Когда отделение в Вильнюсе отказалось платить крупные поборы основателю культа, приверженцы обратились к Талгату с заданием поставить их на место. Но на рэкет Нигматулин идти не собирался. Вскоре бунтаря убили: на теле актера было обнаружено 119 ножевых ранений.

Как и в случае с Нигматулиным, о том, что в секте состоял детский писатель Эдуард Успенский, стало известно лишь после его смерти. Дочь знаменитости рассказала, что долгие годы он поддерживал культ Столбуна. Это учение уверяло, что открывает новые возможности разума: чтобы добиться этого людей в общине пытали током, истязали голодом, а сам Виктор Столбун состоял в интимных отношениях со всеми девушками общины. Успенский перечислял секте Столбуна 10% доходов и верил в это учение.

По слухам, в культе состояли еще и Владимир Шаинский, Ролан Быков, а также некоторые высокопоставленные чиновники.

В отличие от звезд, попавших в секту в зрелом возрасте, некоторые знаменитости родились в семьях последователей того или иного культа.

Вайнона Райдер в детстве жила в общине «Радуга», где запрещалось использование электричества и прочх благ цивилизации. Поняв, что хочет быть актрисой, Вайнона просто сбежала из культа.

Родители Кристины Агилеры и Эми Адамс были мормонами. Отец певицы, решив, что ее мать не сможет нарушить учение, согласно которому нельзя разводиться, начал избивать не только супругу, но и дочерей. К счастью, мама Кристины вовремя отреклась от культа и вместе с детьми сбежала.