Семенович рассказала, почему носит только длинные волосы

Анна Семенович одна из самых эффектных певиц на российской сцене. Едва ли в стране найдется мужчина способный сказать обратное. Но вот образ звезды за годы популярности почти не меняется. Почему рассказала сама Анна.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Анна Семенович обладает яркой и очень узнаваемой внешностью. Певица всячески подчеркивает свои достоинства и ничуть не смущается появляться время от времени в провокационных нарядах. Но пока поклонники спорят, что во внешности Семенович является самым соблазнительным, сама певица признается — это волосы.

Именно свои длинные волосы Анна холит и лелеет, уверяя что они добавляют ей сексуальности в глазах фанатов и мужчин.

«Я считаю, что для женщины длинные волосы — это всегда красиво и очень сексуально, особенно на сцене»,

— написала в телеграм-канале Семенович.

К слову, с длиной волос Анна и в самом деле никогда не расставалась. Певица меняла цвет локонов, скромно экспериментировала со стрижками, но длина всегда оставалась на прежнем уровне.