Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

Семенович рассказала, почему носит исключительно длинные волосы

Eva.ru

Анна Семенович одна из самых эффектных певиц на российской сцене. Едва ли в стране найдется мужчина способный сказать обратное. Но вот образ звезды за годы популярности почти не меняется. Почему рассказала сама Анна.

Семенович рассказала, почему носит только длинные волосы
Фото: Eva.ruEva.ru

Анна Семенович обладает яркой и очень узнаваемой внешностью. Певица всячески подчеркивает свои достоинства и ничуть не смущается появляться время от времени в провокационных нарядах. Но пока поклонники спорят, что во внешности Семенович является самым соблазнительным, сама певица признается — это волосы.

Именно свои длинные волосы Анна холит и лелеет, уверяя что они добавляют ей сексуальности в глазах фанатов и мужчин.

«Я считаю, что для женщины длинные волосы — это всегда красиво и очень сексуально, особенно на сцене»,

— написала в телеграм-канале Семенович.

К слову, с длиной волос Анна и в самом деле никогда не расставалась. Певица меняла цвет локонов, скромно экспериментировала со стрижками, но длина всегда оставалась на прежнем уровне.

И лишь теперь поклонники Семенович поняли почему. Поклонники по-разному отреагировали на признание певицы, ведь многие женщины думают совершенно так же как и Анна. Впрочем, артистку все же поспешили уверить — волосы не единственное, что добавляет ей сексуальности.

Звёзды,Анна Семенович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители