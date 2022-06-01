Высокие отношения: что всплыло на суде Деппа и Херд

Суд между актерами Джонни Деппой и Эмбер Херд превратился в захватывающий мыльный сериал, за которым следят тысячи людей со всего мира. 31 мая суд присяжных должен был вынести свой окончательный вердикт по делу, однако этого не произошло: заседание было отложено. Рассказываем коротко о том, что происходит и почему пара привлекла так много внимания общественности.

Как все начиналось

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Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма "Ромовый дневник" в 2009 году. Тогда они состояли в отношениях, но вскоре расстались со своими партнерами и начали отношения. В 2015 году пара поженилась. Однако брак просуществовал всего один год: Эмбер Херд подала на развод и обвинила Деппа в домашнем насилии.

Кадр из фильма "Ромовый дневник"

К августу 2017 года знаменитости достигли мирового соглашения и сделали заявления, что не имеют претензий друг к другу, назвав свои прежние обвинения ложными. Тогда Херд получила от Деппа семь миллионов долларов.

Суды

После развода Эмбер Херд начала активно выступать против домашнего насилия и в декабре 2018 года написала колонку для The Washington Post, в которой заявила, что сама подвергалась насилию. Первый суд был в 2019 году: Депп подал иск против британского таблоида The Sun, в заголовке которого говорилось, что он избивал жену. Однако актер его проиграл. Было подтверждено 12 из 14 заявленных Херд случаев насилия.

Судебные заседания, которые происходят сейчас, - это уже второй иск. Разбирательства возобновились 11 апреля 2022 года. Джонни Депп обвинил Херд в клевете и потребовал от нее 50 миллионов долларов. Херд в свою очередь подала встречный иск, чтобы взыскать с бывшего мужа 100 миллионов долларов.

Дикие истории

В ходе судебного процесса всплыло много странных историй из брака знаменитостей. Фекалии в кровати, кровавые пальцы и запрещенные вещества, - что скрывалось за "высокими" отношениями голливудских актеров?

"Давай ее утопим"

Одна из первых громких историй, сыгравшая против Джонни Деппа, - его переписка с актером Полом Беттани. Он написал другу, что хотел бы утопить Херд, а потом сжечь, будто ведьму.

"Давай утопим ее, прежде чем сжечь. А затем я буду насиловать ее обгоревший труп, чтобы убедиться, что она умерла", - фантазировал Депп.

Однако в суде он заявил, что это своеобразный юмор, и он не планировал воплотить написанное в реальность.

Сюрприз в кровати

Репутация пострадала и у Эмбер Херд. Джонни Депп рассказал, что однажды супруга сходила по большому прямо в их постели. Случай произошел на следующее утро после дня рождения Херд. По словам Деппа, он опоздал на вечеринку и сразу пошел спать, а проснувшись обнаружил в кровати фекалии. Херд же утверждала, что муж швырнул в нее бутылку шампанского и оттаскал за волосы. По ее изначальной версии, сюрприз в постели оставили собаки пары - два йоркширских терьера, однако позже она призналась, что это была "безобидная шутка".

Кровавое послание на зеркале

В 2015 году пара отдыхала в Австралии. Во время одного из конфликтов Джонни Депп окровавленным пальцем, губной помадой и краской расписал зеркала и стены в доме, в котором они останавливались. На суде актер заявил, что Херд бросила в него бутылку водки, и у него оторвался кончик пальца. Адвокат, выступавший на стороне The Sun, утверждал, что актер поранился самостоятельно, когда бросал телефон в стену.

Косяк для дочери