Дочь Сябитовой раскрыла пол будущего ребенка

Дочь телеведущей Розы Сябитовой Ксения раскрыла пол малыша, которого она ожидает. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Семья устроила вечеринку, где раскрыла пол ребенка. Выяснилось, что Ксения ожидает девочку, хотя сама она поделилась тем, что была уверена в том, что будет мальчик. По ее словам, беременность протекает тяжело — она страдает от сильного токсикоза. Поэтому она была уверена, что в семье будет сын.