Дочь Сябитовой раскрыла пол будущего ребенка

Дочь телеведущей Розы Сябитовой Ксения раскрыла пол малыша, которого она ожидает. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
Семья устроила вечеринку, где раскрыла пол ребенка. Выяснилось, что Ксения ожидает девочку, хотя сама она поделилась тем, что была уверена в том, что будет мальчик. По ее словам, беременность протекает тяжело — она страдает от сильного токсикоза. Поэтому она была уверена, что в семье будет сын.
«Это девочка, внучка. Ура, в наш профсоюз прибыло», — поделилась эмоциями сама Роза Сябитова.
Ранее сообщалось, что Сябитова рассказала об отношениях с женатым бандитом в 90-е.