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2 часа назад

Асмус рассказала о таксисте и перестала выходить на связь с поклонниками

Диана Товсепова

Актриса Кристина Асмус активно ведет соцсети и о многом рассказывает подписчикам.

Асмус рассказала о таксисте и перестала выходить на связь
Фото: СоцсетиСоцсети

Однако поклонники стали бить тревогу, когда поняли, что последний раз звезда выходила на связь 23 мая. Причем тогда она сообщила, что едет в машине с замечательным таксистом.

t.me/asmusk

Это последний пост Кристины в ее Telegram-канале.

«Кристина, с вами все в порядке?», «Кристина, вы уехали из страны? Где вы?», — переживают читатели.

О том, где сейчас Асмус, пока неизвестно.

Ранее мы писали о том, что дочь Сябитовой раскрыла пол будущего ребенка.

Звёзды,Кристина Асмус,
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