Асмус рассказала о таксисте и перестала выходить на связь

Актриса Кристина Асмус активно ведет соцсети и о многом рассказывает подписчикам.
Однако поклонники стали бить тревогу, когда поняли, что последний раз звезда выходила на связь 23 мая. Причем тогда она сообщила, что едет в машине с замечательным таксистом.
Это последний пост Кристины в ее Telegram-канале.
«Кристина, с вами все в порядке?», «Кристина, вы уехали из страны? Где вы?», — переживают читатели.
О том, где сейчас Асмус, пока неизвестно.
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