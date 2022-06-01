Асмус рассказала о таксисте и перестала выходить на связь

Актриса Кристина Асмус активно ведет соцсети и о многом рассказывает подписчикам.

Фото: Соцсети Соцсети

Однако поклонники стали бить тревогу, когда поняли, что последний раз звезда выходила на связь 23 мая. Причем тогда она сообщила, что едет в машине с замечательным таксистом.

t.me/asmusk

Это последний пост Кристины в ее Telegram-канале.

«Кристина, с вами все в порядке?», «Кристина, вы уехали из страны? Где вы?», — переживают читатели.

О том, где сейчас Асмус, пока неизвестно.