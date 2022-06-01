Звезда сериала «Кухня» высказался о своей госпитализации

Актер театр и кино, звезда сериала "Кухня", Дмитрий Назаров прокомментировал на новость о своей госпитализации.
В частности, известный актер попросил не верить «сплетням».
Утром 1 июня СМИ сообщили, что Назаров попал в одну из больниц Москвы. 64-летний Назаров артист якобы сам обратился в кардиологический центр, где ему назначили обследование.
«Да ну, глупости, ну что вы слушаете всякие сплетни», – цитирует Назарова «РИА Новости».
Актер подчеркнул, что у него все хорошо.
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