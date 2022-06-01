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2 часа назад

Звезда сериала «Кухня» высказался о своей госпитализации

Диана Товсепова

Актер театр и кино, звезда сериала "Кухня", Дмитрий Назаров прокомментировал на новость о своей госпитализации.

Звезда сериала «Кухня» высказался о своей госпитализации
Фото: Кадр из сериала "Кухня"Кадр из сериала "Кухня"

В частности, известный актер попросил не верить «сплетням».

Утром 1 июня СМИ сообщили, что Назаров попал в одну из больниц Москвы. 64-летний Назаров артист якобы сам обратился в кардиологический центр, где ему назначили обследование.

«Да ну, глупости, ну что вы слушаете всякие сплетни», – цитирует Назарова «РИА Новости».

Актер подчеркнул, что у него все хорошо.

Ранее мы писали о том, что Кристина Асму не выходит на связь.

Звёзды,Дмитрий Назаров,
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