Звезда сериала «Кухня» высказался о своей госпитализации

Актер театр и кино, звезда сериала "Кухня", Дмитрий Назаров прокомментировал на новость о своей госпитализации.

Фото: Кадр из сериала "Кухня" Кадр из сериала "Кухня"

В частности, известный актер попросил не верить «сплетням».

Утром 1 июня СМИ сообщили, что Назаров попал в одну из больниц Москвы. 64-летний Назаров артист якобы сам обратился в кардиологический центр, где ему назначили обследование.

«Да ну, глупости, ну что вы слушаете всякие сплетни», – цитирует Назарова «РИА Новости».

Актер подчеркнул, что у него все хорошо.