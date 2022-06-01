Киркоров рассказал, почему его не взяли в ГИТИС

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров рассказал о том, как не смог поступить в ГИТИС, в интервью mk.ru.
Киркоров рассказал, что в 18 лет его не взяли в ГИТИС, порекомендовав возвращаться после армии.
«И почему я не попросил о протекции у папы?! Там же половина учителей была, у которых он еще учился! Но у меня была абсолютная самоуверенность, что я такой гениальный и что меня с лету возьмут. Выучил басенку, прозу, какой-то романс — «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Почему этот романс? Потому что мне нравился Сергей Захаров, а он этот романс очень красиво пел», — вспоминает Филипп Бедросович.
Несмотря на то, что школу Филипп окончил с золотой медалью, там его даже не допустили до второго тура.
«Нужно было прекрасно танцевать, владеть вокалом, голосом. Все-таки это музыкальный театр, комедия, оперетта, а не опера. Я все делал. У меня было милое личико, я был симпатичным, но делал все на уровне глухой самодеятельности, конечно», — рассказал артист, который тогда списывал неудачу на неприязнь приемной комиссии.
Однако неудача в ГИТИСе не отбила у Киркорова любовь к искусству и позже ему удалось поступить в Гнесинское училище.
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