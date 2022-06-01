Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
29 минут назад

«Я бухала», — певица Слава призналась, как смогла похудеть

Popcake.tv

Певице Славе недавно исполнилось 42 года. Артистка выглядит великолепно. Она может похвастаться подтянутыми формами и хорошей физической формой. Слава следит за своим здоровьем, но все же позволяет себе всякие «вредные для фигуры» продукты.

Певица Слава призналась, как смогла похудеть
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

На днях в столице прошла музыкальная премия «Ру.тв». Слава появилась на красной дорожке в довольно откровенном наряде. Девушка надела сетчатый прозрачный костюм, из которого просвечивалось нижнее белье. Дополнила Слава свой образ красной накидкой с перьями. Настоящая роковая женщина!

Публика уже давно знает, что Слава не боится экспериментов. Она с легкостью садиться на диеты, чтобы демонстрировать свою фигуры. Правда, ее хватает ненадолго. Как оказалось, Слава ненавидит здоровую еду.

«Я просто ненавижу сельдей и всю здоровую еду»,

– рассказала она журналистам.

Слава добавила, что ее самое любимое блюдо – жареная картошечка. Вообще этот продукт певица может есть в любом виде. Как же при таком рационе ей удалось появится на красной дороже в таком стройном виде?

«Я бухала просто»,

– заключила певица.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители