Певица Слава призналась, как смогла похудеть

Певице Славе недавно исполнилось 42 года. Артистка выглядит великолепно. Она может похвастаться подтянутыми формами и хорошей физической формой. Слава следит за своим здоровьем, но все же позволяет себе всякие «вредные для фигуры» продукты.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

На днях в столице прошла музыкальная премия «Ру.тв». Слава появилась на красной дорожке в довольно откровенном наряде. Девушка надела сетчатый прозрачный костюм, из которого просвечивалось нижнее белье. Дополнила Слава свой образ красной накидкой с перьями. Настоящая роковая женщина!

Публика уже давно знает, что Слава не боится экспериментов. Она с легкостью садиться на диеты, чтобы демонстрировать свою фигуры. Правда, ее хватает ненадолго. Как оказалось, Слава ненавидит здоровую еду.

«Я просто ненавижу сельдей и всю здоровую еду»,

– рассказала она журналистам.

Слава добавила, что ее самое любимое блюдо – жареная картошечка. Вообще этот продукт певица может есть в любом виде. Как же при таком рационе ей удалось появится на красной дороже в таком стройном виде?

«Я бухала просто»,