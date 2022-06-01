С Ивлеевой требуют 250 миллионов рублей через суд

СМИ сообщили, что в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступило заявление на телеведущую Анастасию Ивлееву.

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В частности, тренер с десятилетним опытом работы Виталий Гудков заявил на Ивлееву в суд из-за того, что тренировки ее онлайн-курса вредны для здоровья.

Такой вывод мужчина сделал после того, как сам купил курс Анастасии, и попробовал позаниматься. Гудков был также возмущен тем, что блогерша ведет некоторые тренировки, попивая вино.

«Анастасия Ивлеева в своем марафоне занимается пропагандой нездорового образа жизни и алкоголя, что может нанести вред всем пользователям продукта, независимо от того, пройден ли тот полностью», — пишет истец Виталий Гудков в заявлении.