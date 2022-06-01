Стал известен пол будущего внука Сябитовой

Будущая мама раскрыла пол младенца. Дочь телеведущей Розы Сябитовой Ксения раскрыла пол своего будущего первенца.

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Ксения до последнего не хотела узнавать, кого она родит: мальчика или девочку? Однако у будущей мамы были свои ожидания, и они не оправдались. Поначалу дочь знаменитой свахи думала, что у нее родится мальчик. К таким выводам она пришла из-за сильного токсикоза.

Однако жизнь подкинула Ксении сюрприз. На гендерной пати она узнала, кто ожидается в ее семье. Интрига была раскрыта в Международный день защиты детей. Теперь все знают, что в скором времени Ксения родит девочку.

В настоящее время дочь знаменитой свахи замужем за инженером Максимом Шевченко. Ведущая телешоу «Давай поженимся!» одобрила выбор дочери. Зять Розы Раифовны заявил, что мечтает о большой семье, в которой будут расти пять детей.