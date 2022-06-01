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2 часа назад

Для дочери Розы Сябитовой ход беременности обернулся большой неожиданностью

Суть событий

Будущая мама раскрыла пол младенца. Дочь телеведущей Розы Сябитовой Ксения раскрыла пол своего будущего первенца.

Стал известен пол будущего внука Сябитовой
Фото: Суть событийСуть событий

Ксения до последнего не хотела узнавать, кого она родит: мальчика или девочку? Однако у будущей мамы были свои ожидания, и они не оправдались. Поначалу дочь знаменитой свахи думала, что у нее родится мальчик. К таким выводам она пришла из-за сильного токсикоза.

Однако жизнь подкинула Ксении сюрприз. На гендерной пати она узнала, кто ожидается в ее семье. Интрига была раскрыта в Международный день защиты детей. Теперь все знают, что в скором времени Ксения родит девочку.

В настоящее время дочь знаменитой свахи замужем за инженером Максимом Шевченко. Ведущая телешоу «Давай поженимся!» одобрила выбор дочери. Зять Розы Раифовны заявил, что мечтает о большой семье, в которой будут расти пять детей.

Напомним, что ожидаемый малыш будет первенцем для Ксении. При этом Максим – второй супруг молодой женщины.

Звёзды,Максим Шевченко,
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