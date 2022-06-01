Костюшкин заявил, что Монеточка не выплатила ему компенсацию за плагиат

Певец Стас Костюшкин не дождался от своей коллеги Монеточки денежной компенсации в размере полумиллиона рублей.

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Ранее, решение суда постановило, что исполнительница должна выплатить Костюшкину круглую сумму за плагиат его песни «Женщина, я не танцую». Так, Монеточка написала и исполняла композицию «Мама, я не зигую», повторяющую хит Костюшкина.

«Я так понял, что певица Монеточка уехала в Латвию и открестилась», — отметил Костюшкин.

Он признался, что его волнуют не деньги, а то, что с ним никто не договаривался и согласия не спрашивал.

«Видимо, я до их уровня как-то не дорос. А вот это уже обидно!» сообщает издание kp.ru.