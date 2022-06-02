Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
28 минут назад

Шакира и Пике расстались

Lenta.ruиещё 2

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира расстались. Об этом сообщает El Periodico.

Шакира и Пике расстались
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации источника, 45-летняя певица узнала о многочисленных изменах 35-летнего футболиста, из-за чего Пике уже несколько недель живет один в своей старой квартире. Отмечается, что защитника часто видели в ночных клубах в сопровождении других женщин. Игрок находился на вечеринках до 2-3 часов ночи, несмотря на то, что утром должен тренироваться с «Барселоной».

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей: девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.

В 2017 году уже сообщалось о намерениях Шакиры расстаться с Пике. Тогда она собрала вещи и покинула их общий дом. Отмечалось, что артистка становилась инициатором расставания, причины которого не называются.

Звёзды,Измена,Жерар Пике,Шакира,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители