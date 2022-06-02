Как звезды выбирали имена для детей

По статистике, тенденция на необычные имена для детей понемногу уходит. Скоро на игровых площадках снова будут веселиться Ванечки и Дашеньки, а Есений и Елисеев станет значительно меньше. Впрочем, некоторых родителей тренды заботят мало, а имя для малыша они выбирают, вдохновляясь любимыми фильмами, книгами и даже приметами.
Так, многодетная мама Джессика Альба в одном из интервью призналась, что имена для малышей в ее семье должны соответствовать двум критериям. Во-первых, обозначать самостоятельное слово, во-вторых, начинаться на букву «Х». Актриса рассказала, что имя ее мужа Кэш натолкнуло супругов на мысль о том, что в дети нужно называть символично. Так появились Хонор и Хевен — имена дочерей переводятся как «Честь» и «Небеса», а сын звездная пара назвала Хейс — «туман».
Альба считает, что каждое из выбранных имен влияет на характер малыша. Но не раскрывает, почему же они должны начинать на «Х». Джессика уклончиво отвечает, что это очень личная семейная традиция, о которой она не готова говорить публично.
Еще одна голливудская знаменитость Бейонсе назвала первую дочь Блю Айви, что дословно переводится, как «ядовитый плющ». Но певица уверяет, что у имени гораздо более символичное значение: в одной из любимых книг знаменитости синий был цветом, предвещающим счастье, а Айви — это отсылка к цифре 4, которая стала для Бейонсе и Джей Зи мистическим талисманом.
Впрочем, не только голливудские мамы про являют фантазию в выборе имен для наследников. В отечественном шоу-бизнесе тоже достаточно креативных родителей. Так, настоящйи фурор произвела новость, что Нюша назвала дочь Симбой. Сама же певица в этом не видит ничего странного.
«Нам с мужем нравится 'Король Лев», и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь — Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант — Мирослава. Мы решили, что, когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло!"
Удивил выбор имени для сына и поклонников Айзы: младшего наследника она назвала Элвисом, в честь знаменитого музыканта. Бывшая жена рэпера Гуфа призналась, что во время беременности ей особенно нравились песни этого артиста. Кроме того, по мнению Айзы, малыш должен был унаследовать энергетику и талант Пресли.
В отличие от блогера, Наталья Водянова не стала называть дочь в честь известных личностей, выбрав для нее необычное имя Нева — оно напоминало модели о Санкт-Петербурге и должно было связывать наследницу с Россией, в которой она бывает нечасто.
Многодетный отец Сергей Жуков выбрал необычное имя для младшего сына: мальчика назвали Энджел. Певец рассказал, что, когда его жена была беременна, пара повсюду видела знаки.
«Сначала это произошло на гастролях. Первое, что я увидел, выйдя из самолета, был отель Angelo. В Израиле, в святых местах, к нам подошел священник и дал Регине масло в чаше со словами 'Это вашему будущему ангелочку». Будто кто-то сверху все время говорил нам: «Да, все верно, вы правильно выбрали!»