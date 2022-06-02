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3 часа назад

Максим Матвеев рассказал, как сделал предложение Елизавете Боярской

Вечерняя Москва

Известный российский актер Максим Матвеев рассказал, как сделал предложение руки и сердца своей коллеге и дочери прославленного артиста Михаила Боярского Елизавете.

Матвеев рассказал, как сделал предложение Боярской
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Я не скажу, что это был такой сиюминутный импульс. Нет. Это было взвешенное решение все равно. Взвешенное. Со всеми за и против. Со всеми страхами. И все остальное перевесило, слава богу",

— признался он в интервью для телепрограммы Федора Бондарчука, отметив, что очень волновался из-за этого.

Боярская и Матвеев женаты более десяти лет. За годы брака у пары родились двое сыновей — Григорий и Андрей. Известно, что в их семье царит взаимопонимание. Супруга звезды сериала «Триггер» отмечала, что всегда поддерживает мужа в профессиональном плане.

По словам Елизаветы, Максим не обязан узнавать ее мнение, если планирует поучаствовать в том или ином проекте. Боярская подчеркивала, что ее муж всегда принимает правильные решения, и она гордится его работами.

"Я только смотрю, восхищаюсь и радуюсь тому, какой он смелый, яркий и разный",

— цитирует актрису Пятый канал.

Недавно Максим Матвеев рассказал о том, как сыновья относятся к его работе в кино.

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