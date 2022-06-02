Сергей Жуков: «С ней я чувствую себя молодым романтиком»

Сергей Жуков и его жена Регина Бурд вместе много лет и со стороны кажутся идеальной парой. Однако популярный исполнитель признался, что в их отношениях не все так гладко.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Не так давно в эфир вышел многосерийный фильм «Евгенич», в котором главную роль исполнил Сергей Жуков. Собственно, именно ему и принадлежит идея создания этого комедийного сериала. В картине приняли участие много звезд отечественного шоу-бизнеса, например, Лолита Милявская, Даня Милохин, Дима Билан, Ольга Бузова.

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Не осталась в стороне и молодая артистка Клава Кока. С ней лидер группы «Руки вверх!» познакомился год назад. Тогда они записали дуэт на песню «Нокаут». От Клавы Коки Сергей Жуков в полном восторге.

"Клава – отличная! Всегда на позитиве, несмотря на усталость. Все время генерирует идеи и предлагает снимать контент", - отметил Жуков.

Кстати, именно с подачи Клавы Коки в сериале появился певец и танцор Даня Niletto. Жуков рассказал, что она и его дети все уши ему прожужжали, какой тот классный артист. В итоге Сергей не выдержал и позвал Даню в свой сериал. От Niletto у Жукова остались приятные впечатления. И после совместной работы над картиной Сергей продолжает общаться с Клавой и Даней.

Супруга Регина занимает особое место в жизни артиста. Он признался, что ему не стыдно публично проявлять к ней нежность и заботу. При этом артист не скрывает, что их отношения далеки от идеальных: они тоже могут повздорить, не сойтись во взглядах на какие-то вопросы. Однако Сергей и Регина убеждены, что отношения это работы, и надо уметь себя преодолевать.