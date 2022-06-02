Бузова анонсировала собственную театральную постановку

Ольга Бузова в своем Telegram-канале анонсировала новое шоу под названием "Вот она я!". О деталях проекта сообщается на официальном сайте.
Выступление состоится 6 июня. "Ольга решила всех снова шокировать и устроить в "Крокус Сити Холле" не просто концертное шоу, а целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями", - говорится на сайте.
Бузова рассказала, что основная тема ее шоу - любовь. По словам артистки, каждый зритель окажется в мире "чистой и светлой энергии".
Ранее режиссер сериала "Склифосовский" Юлия Краснова прокомментировала возможность задействовать в проекте Ольгу Бузову и Даню Милохина. Она уверена, что возможность задействовать популярных звезд шоу-бизнеса в сериале "не стоит обсуждать". Также постановщица раскритиковала выступления Бузовой на сцене театра МХАТ.