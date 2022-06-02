Бузова анонсировала собственную театральную постановку

Ольга Бузова в своем Telegram-канале анонсировала новое шоу под названием "Вот она я!". О деталях проекта сообщается на официальном сайте.

Фото: votonaya.ru votonaya.ru

Выступление состоится 6 июня. "Ольга решила всех снова шокировать и устроить в "Крокус Сити Холле" не просто концертное шоу, а целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями", - говорится на сайте.

Бузова рассказала, что основная тема ее шоу - любовь. По словам артистки, каждый зритель окажется в мире "чистой и светлой энергии".