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2 часа назад

Шакира рассталась с Пике из-за измены

Анна Шутова

Певица Шакира и игрок футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике расстались. Об этом сообщает испанское издание El Periodico.

Пара была вместе более 10 лет, в гражданском браке у них родились два сына. Как пишут СМИ, причиной расставания стала измена спортсмена. Пике был частым посетителем ночных клубов. Футболист уже съехал из квартиры Шакиры и переехал в свою квартиру.

В конце апреля певица выпустила сингл Te felicito («Поздравляю»), в котором есть много упреков в адрес партнера. С марта Шакира перестала выкладывать совместные фото с Пике и появляться с ним вместе на публике. Знаменитость выходила в свет в сопровождении сыновей.

Ранее стало известно, что Херд планирует обжаловать приговор.

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