«Этого никто не знал»: Бондарчук разболтал главную тайну

Федор Бондарчук родился в семье именитого советского режиссера и прекрасной актрисы, за жизнью которых следила вся страна. Однако многое так и осталось скрытым от посторонних глаз. Спустя годы наследник знаменитостей решил поделиться сокровенным.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

С неожиданным признанием Федор Бондарчук выступил в ходе очередного выпуска своей программы «Кино в деталях». Гостем студии был актер Максим Матвеев. В завершение диалога режиссер спросил супруга Лизы Боярской о том, как растут и чем занимаются их наследники.

Видео дня

Ранее Матвеев признался, что просто «одержим детьми» и поэтому рассказывать о сыновьях принялся довольно подробно. Оказалось, что актер - очень чуткий родитель. Он много общается со своими малышами с самого их рождения и даже собственными руками изготавливал для старшего наследника Андрея игрушки из дерева.

"Сделал ему такого большого коня-каталку. Такой он был тяжелый и монументальный. Сделал беговел такой из толстой крепкой фанеры. Сын любил в свое время бабочек. Я сделал такую игрушку. На палочке катаешь, и она машет крылышками. Самолет сделал ему тоже, потому что он с бабочки переключился на самолетики", - сообщил актер.

Выслушав коллегу, Бондарчук решил и сам немного «похвастаться», а заодно и раскрыть свой небольшой секрет из жизни «до кино». Оказывается, Федор Сергеевич тоже умеет работать руками и когда-то создавал не только фильмы и сериалы.

«Ну, после такой истории я не могу просто так сидеть. Делюсь тогда. Этого никто не знал. Я делал люстры. Об этом поговорим в следующий раз. Я вам ничего сейчас не расскажу. Люстры», - заговорщически заявил ведущий.

На эту новость Матвеев отреагировал с большим удивлением. "Ну елки-палки! Обалдеть!" - произнес он.